Tarihi şampiyonluk: El Clasico'yu kazanan Barcelona, LaLiga'da şampiyon

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Barcelona maçı önde tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giyemedi.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.
Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyetle ayrılarak tarihinde ilk kez şampiyonluğunu Real Madrid karşısında ilan etti.
Barcelona'nın bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği 2-0'lık Real Madrid galibiyeti sonrası rakibi Real Madrid, Barcelona'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Enhorabuena al @FCBarcelona por la Liga 2025-2026.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
