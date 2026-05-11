Tarihi şampiyonluk: El Clasico'yu kazanan Barcelona, LaLiga'da şampiyon

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyetle ayrılarak tarihinde ilk kez şampiyonluğunu Real Madrid karşısında ilan etti.

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

LA LİGA'DA ŞAMPİYON BARCELONA

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Barcelona maçı önde tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giyemedi.

LİGİN BİTİMİNE ÜÇ HAFTA KALA ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.

BARCELONA TARİHİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Katalan ekibi, El Clasico'dan galibiyetle ayrılarak tarihinde ilk kez şampiyonluğunu Real Madrid karşısında ilan etti.

REAL MADRİD TEBRİK ETTİ

Barcelona'nın bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği 2-0'lık Real Madrid galibiyeti sonrası rakibi Real Madrid, Barcelona'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

