Angel Cappa: Messi'siz Barcelona ligde 10. olur

Kariyerinde daha önce Arjantin ve Barcelona'nın antrenörlük yapmış olan Arjantinli futbol adamı Ángel Cappa, ülkesinde yayınlanan bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

Diego Armando Maradona'nın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği " Lionel Messi lider değil. Arjantin'e kaptanlık yapmamalı."demesi hakkında yorum yapan Cappa Messi'yi futbol ilahı haline getirmemeleri gerektiğini söylerken, onun çok iyi bir futbolcu olduğunu ve gerisinin pazarlama olduğunu iddia etti.

72 yaşındaki isim, Messi'nin Barcelona'yı birçok La Liga maçında kurtardığını söyleyerek Messi olmadan Barça'nın ligde ancak 10. olabileceğini söyledi.

Cappa, Arjantin'in şampiyon olduğu 1978 Dünya Kupası'nda teknik direktör Cesar Luis Menotti'nin yardımcılığını yapıyordu.

(Habertürk)

