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  4. Angelina Jolie ile başrol oynayan Haluk Bilginer'in yeni imajı gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti

Angelina Jolie ile başrol oynayan Haluk Bilginer'in yeni imajı gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti

09.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Haluk Bilginer’in dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği “Maria” filmi büyük bir heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain’in oturduğu film setinden yayınlanan kareler çok beğenildi. Usta oyuncu Haluk Bilginer şimdi de yeni imajıyla gündem oldu.

'Şahsiyet', 'Baba', 'Masumiyet', 'Tatlı Hayat' ve 'Ezel' gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazanarak uzun süre konuşuldu.

Haluk Bilginer 2

Şimdilerde dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği “Maria” filmiyle büyük yankı uyandıran Bilginer, yeni imajıyla gündem oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.

Haluk Bilginer 2

SnobMagazin'in haberine göre; tek başına alışveren yapan ünlü oyuncunun verdiği kilolarla da dikkatlerden kaçmadı.

Haluk Bilginer

Sakallarını kesen ve oldukça kilo veren usta oyuncunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

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