Angelina Jolie ile başrol oynayan Haluk Bilginer'in yeni imajı gündem oldu! Zayıflığı dikkat çekti

'Şahsiyet', 'Baba', 'Masumiyet', 'Tatlı Hayat' ve 'Ezel' gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazanarak uzun süre konuşuldu.

Şimdilerde dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği “Maria” filmiyle büyük yankı uyandıran Bilginer, yeni imajıyla gündem oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.

SnobMagazin'in haberine göre; tek başına alışveren yapan ünlü oyuncunun verdiği kilolarla da dikkatlerden kaçmadı.

Sakallarını kesen ve oldukça kilo veren usta oyuncunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.





