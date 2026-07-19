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Haluk Levent’ten '90 milyon TL' iddiasına belgeli yanıt: “Dolandırıcılık değil, borç ilişkisi”

Haluk Levent, hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. “Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır” diyen Levent, Sevda Kurt’un iddialarına paylaştığı protokolle yanıt verdi. Kurt’tan aldığı paraların borç ilişkisi kapsamında olduğunu savunan Levent, “MASAK raporları bunu doğrulamaktadır” dedi.

Haluk Levent’ten '90 milyon TL' iddiasına belgeli yanıt: “Dolandırıcılık değil, borç ilişkisi”
Mehmet Hazar Gönüllü

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, hakkındaki “90 milyon TL dolandırıcılık” iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'EVLİLİK VAADİ' İDDİASI

51 yaşındaki Sevda Kurt, ifadesinde Levent’in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu ve borçlarını ödemesi için kendisinden para aldığını öne sürmüştü. Mağdur edildiğini savunan Kurt, verdiği paraların tamamını geri alamadığını iddia etmişti.

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“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Levent ise söz konusu iddiaları reddederek taraflar arasında bir borç ilişkisi bulunduğunu belirtti. “Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullanan Levent, açıklamasında şunları kaydetti: “Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır.”

Haluk Levent’ten 90 milyon TL iddiasına belgeli yanıt: “Dolandırıcılık değil, borç ilişkisi” 1

PROTOKOLÜ PAYLAŞTI

Haluk Levent, açıklamasına taraflar arasında imzalandığını belirttiği borç protokolünün görüntülerini de ekledi. Levent’in anlatımına göre Kurt, verdiği 90 milyon TL ve bazı borçları karşılığında kısa süre içinde toplam 210 milyon TL alacağını hüküm altına aldı.

Haluk Levent’ten 90 milyon TL iddiasına belgeli yanıt: “Dolandırıcılık değil, borç ilişkisi” 2

“3 MİLYON DOLAR VERDİ, 4,5 MİLYON DOLAR ALDI”

Levent ayrıca Sevda Kurt’un 2023 yılında kendisine 3 milyon dolar borç verdiğini, kısa süre içinde ise 4,5 milyon dolar geri aldığını savundu. Bu para hareketlerinin resmi kayıtlarda yer aldığını ileri süren Levent, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş, kısa bir süre içerisinde 4,5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.”

Haluk Levent’ten 90 milyon TL iddiasına belgeli yanıt: “Dolandırıcılık değil, borç ilişkisi” 3

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ahbap
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