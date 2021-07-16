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Angelique Kerber, Tokyo 2020'ye katılamayacak

16.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Alman tenisçi Angelique Kerber, yorgun olduğu gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını duyurdu.

Angelique Kerber, Tokyo 2020'ye katılamayacak

Kerber, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, tek kadınlar yarı finalinde veda ettiği Wimbledon tenis turnuvası sonrasında dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek," Almanya'yı Londra 2012 ve Rio 2016'da temsil etmek, kariyerimin en önemli anıları arasında yer alıyor. Son haftalarda yaşadığım yorgunluk nedeniyle olimpiyatlara bu kez katılamayacak olmaktan büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Avustralya, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Kerber, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise tek kadınlarda gümüş madalya elde etmişti.

İsviçreli Roger Federer dizindeki sakatlık nedeniyle, Büyük Britanyalı tenisçiler Johanna Konta ile Daniel Evans ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alamayacağını hafta içinde duyurmuştu.

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