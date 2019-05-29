Angelos Anastasiadis: Türkiye bizden daha hazır durumda

Anastasiadis, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecekleri özel maçın, hatalarını görmek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yunan teknik adam, Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dostluk maçı oynamayı kabul etmesinden dolayı mutluyuz. İki takım için de gayet zorlu bir karşılaşma olacak. Önümüzdeki günlerde (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde) hem Türkiye hem de Yunanistan için zorlu iki mücadele geliyor. Yarınki dostluk mücadelesi hatalarımızı görmek açısından örnek teşkil edecek. Bu dostluk maçıyla, bizim İtalya, Türkiye'nin de Fransa maçına hazır olacağına inanıyorum. Maçta en büyük kazanımın bu olacağını düşünüyorum."

"İDEAL KADROYLA SAHADA OLMALIYIZ"

Anastasiadis, yarınki karşılaşmada kadroda önemli değişiklikler yapmayacağını aktararak, "Yarın ideal kadromuzla sahada olmalıyız. Yüzde 100 hazır değiliz. Türkiye bizden daha hazır. Ancak bunlar bahane olamaz. Görevimizi yapmak zorundayız. Futbolcularıma inanıyorum. Tam hazır değiliz ama ben olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.