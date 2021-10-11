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Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?

11.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet ali Birand'ın vefatının ardından Kanal D Haber Merkezi'ne geçen ve hafta sonu haberlerini sunan güzel spiker Gözde Atasoy, ani istifasıyla herkesi şaşırtmıştı. İşte Gözde Atasoy'un yeni hayatı...

Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?

Uzun yıllar CNN Türk ve Kanal D ekranlarından evlerimize konuk olan güzel spiker Gözde atasoy, 2020 yılında aniden istifa ederek sevenlerini üzmüştü. Gelin, Gözde Atasoy'un şimdi neler yaptığına hep birlikte göz atalım...

GÖZDE ATASOY ŞİMDİ NE YAPIYOR?

26 Haziran 2020 yılında CNN Türk'teki görevinden istifa ettiğini duyuran Gözde Atasoy, bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Spikerliği bırakan Atasoy, şimdilerde uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan 'Best Buddies' programının Türkiye Arkadaşlık Elçiliğini yapıyor. Kurumun birçok projesinde aktif faaliyet gösteren Atasoy, yeni işine dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?

2014 yılında Emirhan Kökçü ile evlenen Atasoy'un, 'Ela' adında bir kız çocuğu var.

Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?

Gözde Atasoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mutlu aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?

Gözde Atasoy, CNN Türk'ten istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

CNN Türk Haber Merkezi’ndeki görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Bu binada yaşadığım sayısız güzel anıyı her zaman kalbimin en özel yerinde taşıyacağım. Arada bir sakladığım yerden çıkarıp, gülümseyerek hatırlayıp tekrar yerine koyacağım. Henüz yolun çok başındayken “Sana güveniyorum” diyerek Kanal D Ana Haber koltuğunu teslim eden Canım Birand.. İyi ki! Ama en büyük teşekkürüm size.. Tek başıma, simsiyah bir ekrana bakıp konuşurken bana kendimi hiç yalnız hissettirmediğiniz için hepinize tüm kalbimle, tek tek teşekkür ederim.

Aniden mesleği bırakmıştı! Kanal D eski sunucusu Gözde Atasoy bakın şimdi ne yapıyor?


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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Kanal D
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