Usta oyuncu Yalçın Özden'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenleri, usta sanatçının sağlık durumu için dualarını eksik etmiyor.

Usta oyuncu Yalçın Özden'den üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Yalçın Özden, sevenlerini derinden üzen bir haberle gündeme geldi. 76 yaşındaki usta oyuncu, beyin kanaması geçirmesi üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Özden'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerine yer verildi.

Yalçın Özden'in ani rahatsızlığı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Sosyal medyada, Özden'e geçmiş olsun dilekleri yağarken, birçok ünlü isim de usta oyuncuya destek mesajları yayınladı.

Özellikle 'Seksenler' dizisindeki Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özden, 'Türk Malı', 'Altın Kızlar', 'Tatlı Kaçıklar' gibi sevilen yapımlarda da yer aldı. Sinema dünyasında da adından söz ettiren Özden, 'Oturak İmparatoru Recep' ve 'Tele Anahtar' gibi filmlerdeki performansıyla beğeni toplamıştı.

