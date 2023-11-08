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Anıtkabir'e özel bayrak değişim töreni

08.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı değiştirilirken, iki bayrak kullanılarak gönderdeki bayrağın hiç inmemesi sağlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak törenle değiştiriliyor.

Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan bayrak için yıllardır gönderden indirilmeden tören düzenleniyor.

Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.

Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için düzenlenen tören öncesinde, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı alarak tören alanına getiriyor.

Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor. Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor. İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor. Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.

Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek tören öncesinde de aynı yöntemle değiştirildi.

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Türk bayrağı Anıtkabir değişim gönder

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