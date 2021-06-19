ANKA Projesi ile kadınlara sürdürülebilir gelir sağlanıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ANKA Projesi ile kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Siyasi, ticari, ekonomik alanlarda kadınlar ne kadar faaliyet gösterirse o kadar sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, ATO İDEA koordinatörlüğünde, ATO, Altındağ Belediyesi, Joon, İstasyon TEDÜ ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa yürüttükleri ANKA Projesi'ndeki gelişimi değerlendirmek üzere Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile bir araya geldi.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları ve desteklenmeleri açısından projenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Baran, 2019 yılı temmuz ayında başlayan projede 12'si Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 22 kadının yer aldığını ve eğitim programlarının ardından bir kooperatif kurulması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Baran, kooperatifin temmuz ayında başlayacağı bilgisini verdi.