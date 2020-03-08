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Anka’da Kadınlar Günü kutlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, Kalite Direktörü ve Hasta Hizmetleri Sorumlusu Funda Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktorlara, çalışanlara ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.Hastane yönetiminin bu davranışı doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, Kalite Direktörü ve Hasta Hizmetleri Sorumlusu Funda Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktorlara, çalışanlara ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.
Hastane yönetiminin bu davranışı doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim, hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, “Hayatımızın her evresinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkat gösteren kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz. Gerek ev hayatımızda gerekse iş hayatımızda çok önemli yere sahip olan kadınlarımızın her zaman baş tacı edilmesi gerekiyor. 8 Mart tarihi de bu önemi bir kez daha anlamamızı sağlıyor” dedi
Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ ise, "Kadın çalışanımızla birlikte sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sadece 8 Mart’ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:46
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Vakkas Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Esentepe Eczanesi
Sahinbey
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