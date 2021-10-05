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Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş dilekçesi Türkiye Barolar Birliğine verildi

05.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 2 No'lu Baro için kuruluş dilekçesi Türkiye Barolar Birliğine verildi

Başkentte ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

Ankara 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2050 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim etti.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Korkmaz, Ankara 2 No'lu Baro kuruluş sürecinin tamamlandığını belirterek, "Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12. büyük barosunun hukuk sistemimiz ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz." dedi.

Avukatlık mesleği için sorun teşkil eden sorunların çözümü konusunda her türlü gayreti göstereceklerini dile getiren Korkmaz, aynı şehirde on binlerce avukat için birden fazla baronun çalışacak olmasını anlamlı bulduklarını söyledi.

Bu şekilde eksiklerin daha kolay giderileceğine inandıklarını dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Mesleğe ve meslektaşlara hizmet konusunda rekabet içerisinde güzel işler çıkarılacağına inanıyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleğimizin sorunlarını biliyoruz ve çözümü konusunda da güçlü bir motivasyon içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 'İyi ki Ankara'da ikinci bir baro kuruldu' dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Başka illerde 50 avukatla baro kurulabildiğini hatırlatan Korkmaz, 2050 avukatın bir araya gelerek başkentte ikinci bir baronun kurulması için irade göstermesinin değerli görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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