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Ankara Adliyesinin kadın çalışanlarına 8 Mart'a özel konser

08.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Adliyesinin kadın çalışanlarına 8 Mart'a özel konser

Ankara Adliyesi çalışanı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konserde buluştu.

Adliyenin konferans salonundaki etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, başsavcı vekilleri ile adliyenin kadın çalışanları katıldı.

Adliye personelinin kurduğu orkestranın eşliğinde doyasıya eğlenen kadınlara, programın sonunda Başsavcı Akça ile Komisyon Başkanı Çiftçi karanfil dağıttı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Başsavcı Akça, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında adliyede görevli kadın personelle konserde buluştuklarını belirterek, "Adliyeler, diğer çalışma ortamlarına göre daha stresli ve yoğun emeğin harcandığı bir yer. Bundan dolayı kadın meslektaşlarımızın bu anlamlı günde, bir araya gelerek eğlenmelerine vesile olmak için bu etkinliği düzenledik." dedi.

​​​​​​​Kadınların, toplumsal hayatın her alanında etkinliklerinin artırılmasının, Türkiye’nin yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başsavcı Akça, "İnanç ve kültür değerlerimizde kadına her zaman özel önem verilmiş, haklarının korunması hususunun altı önemle çizilmiştir. Dünyada ilk kez kadına seçme ve seçilme hakkının bu topraklarda verilmesi bunun en güzel örneğidir. Bu düşüncelerle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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