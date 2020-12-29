"Ankara Anlaşması vizesine ikame bir vize türü eklenmeli" önerisi

İSTANBUL (AA) - AB Hukuku Uzmanı Avukat Yakup Engin, "Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi, anlaşmanın en etkili şekilde sonuç vermesini sağlayacak ve bu fırsatları değerlendirebilecek Türk iş insanı ve girişimcilerin önemli bir katalizör görevi üstlenmelerine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre, Brexit'in gerçekleşmesi sonrası Türkiye ile İngiltere'nin ticari faaliyetlerini belirleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) bugün imzalanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Hukuku Uzmanı Avukat Engin, Brexit ile Ankara Anlaşması vizesinin de 31 Aralık 2020'de iptal olacağını ve Türk vatandaşlarının bir hak kaybına uğrayacağını belirtti.

Engin, Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi gerektiğini aktararak, "Tüm bunlara bakıldığında, İngiltere ile ticari faaliyetlerin artırılmasına yönelik yapılacak bu STA'nın içeriğine Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi, anlaşmanın en etkili şekilde sonuç vermesini sağlayacak ve bu fırsatları değerlendirebilecek Türk iş insanı ve girişimcilerin önemli bir katalizör görevi üstlenmelerine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.