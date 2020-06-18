YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak'tan savunmasını istedi.

Ankara Barosu, yönetim kurulu toplantısında, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı olan Bıçak'ın dosyasını ele aldı.

Toplantıda, mahkemedeki savunmalarında "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan Bıçak'tan savunmasının istenmesi kararlaştırıldı.

Avukat Vahit Bıçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı olarak yargılanan ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Yaren Eczanesi
Yenimahalle
Aida Umut Eczanesi
Mamak
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Anıt Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.