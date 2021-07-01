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Ankara Barosu üyesi bazı avukatlardan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki

01.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Burcu Mine Gargın: - "Herkes bilmelidir ki ülkemiz için ortadan kaldırılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi, sözü ve ruhuyla hepimizin içine çoktan işlemiştir, attığımız her adımda, vereceğimiz her mücadelede yaşayacaktır"

Ankara Barosu üyesi bazı avukatlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösterdi.

Baro üyesi bazı avukatlar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nin önünde toplandı.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Burcu Mine Gargın, grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından ivedilikle dönülerek gerekli adımların atılması için tüm yetkililere yeniden çağrı yaptıklarını söyledi.

Bu sözleşmeden çekilme kararında ısrar etmenin kadına dönük şiddetle mücadeleyi zayıflatmak ve potansiyel suçluları cesaretlendirmek anlamına geldiğini ileri süren Gargın şunları kaydetti:

"Herkes bilmelidir ki ülkemiz için ortadan kaldırılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi, sözü ve ruhuyla hepimizin içine çoktan işlemiştir, attığımız her adımda, vereceğimiz her mücadelede yaşayacaktır. Bu ülkede kadınlar kimsesiz değildir ve kadın hareketi artık önlenemez, geriletilemez ve önemsizleştirilemez. Bizleri geriye atacak adımların vicdanlarda meşrulaşacağı eşik çoktan aşılmıştır. Bu sebeple, tüm yetkilileri İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri adım atmaya davet ediyoruz. Kuşkusuz ki İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşattığı kadar kendisi de yaşayacaktır."

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