Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, Beypazarı mezarlığında defnedildi.
Yavaş'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş için Cemil Ercan Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sabri Yavaş'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz