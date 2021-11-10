Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, Beypazarı mezarlığında defnedildi.

Yavaş'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş için Cemil Ercan Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabri Yavaş'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

