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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

29.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın ve milletin bağımsızlık sevdasının nihai noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, milletin, kendisini esaret altına almak isteyen odaklara karşı özgür ve bağımsız yaşama isteğinin en net tezahürü olduğunu ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu tezahür, yokluklar içerisindeyken Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emri üzerine milletimizin hürriyet sevdasıyla yazdığı kahramanlık destanıdır. 100 yıl önce büyük fedakarlıklarla yakılan bu ışık, daha güçlü bir şekilde geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. İşte bizler de aynı bilinçle Cumhuriyet'imizi sonsuza dek muhafaza edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını toprağa toprağı vatana katan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi

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