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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı

08.09.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, eylül ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Meclis Konferans Salonu'nda, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan Belediye Meclisi toplantısında, geçen toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı, gündemde olan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerinde yürüttüğü hizmetler sırasında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Başkan Mansur Yavaş, yarın 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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