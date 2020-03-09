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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

ANKARA HABERLERİ  | 09.03.2020 21:04 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Başkent tiyatroları ve ASKİ ile EGO kurumlarının faaliyetlerine ilişkin soru önergeleri okutuldu.

Başkanlık yazılarının da oylanmasının ardından söz alan CHP Keçiören Belediye Meclis Üyesi Serdar Kendip, İYİ Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Mustafa Eski ve AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, son dönemde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise ilçede yürütülen projelerde görev alacak işçi alımlarının farklı ilçelerden yapıldığını belirterek bu durumu kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından meclis oturumuna devam edilmek üzere ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mansur Yavaş

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