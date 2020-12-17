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Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021'de kiralara zam yapmayacak

ANKARA HABERLERİ  | 17.12.2020 23:53 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021'de kiralara zam yapmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 yılında belediyeye bağlı kurumlar ile iştiraklerindeki kiralara zam uygulanmayacağını ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira alınmayacağını bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, idari kararla faaliyetleri durdurulan işletmeler dışında kalanların da kiralarının 6 ay erteleneceğini duyurdu.

Bu işletmelerden kiraların temmuz ayından itibaren 6 taksitle alınacağını belirten Yavaş, salgının devam etmesi halinde ise durumlarının yeniden değerlendirileceğini aktardı.

Faaliyetleri idari kararla durdurulan kiracıların talep etmeleri halinde sözleşmelerini koşulsuz sonlandırabileceğine değinen Yavaş, idari kararla faaliyette bulunamayan kiracıların da sözleşme sürelerinin kapalı kaldıkları süre kadar uzatılacağını kaydetti.

Yavaş, paylaşımında "ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerimizde ekmek teknesi olan kiracılarımıza 2021 yılında zam yapmıyoruz. Faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira almayacağız. Ankara'mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor. El ele verip tüm zorlukları aşacağız." ifadelerini kullandı.

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