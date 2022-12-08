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Ankara Büyükşehir Belediyesi atık malzemelere yeniden hayat veriyor

08.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır atık anlayışı doğrultusunda projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu geri dönüşüm atölyesi ile ömrünü tamamlamış eşyaları tekrar kullanıma kazandırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi atık malzemelere yeniden hayat veriyor

Çevre kirliliği, iklim krizi ve küresel ısınma mücadelesini doğa dostu ve çevreci çalışmalarla destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan atölyeyle de geri dönüşüme destek veriyor. Atölyede işlevselliğini yitirmiş metalden tahtaya kadar tüm atık materyaller işlem görüyor. Atık malzemelerin dönüşümü ile yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, geri dönüşüm farkındalığı kazandırılması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca yapılan çalışmalarla ekonomik olarak da tasarruf ediliyor.
Geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde son olarak yenilenen AŞTİ’nin çatısından çıkan malzemeler değerlendirilerek, soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için kulübeye dönüştürüldü.

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