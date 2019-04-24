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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken karar! O halk otobüsü şoförü toplu ulaşımdan men edildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ankara'da özel halk otobüsüne binmek isteyen kişiye kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şoför, toplu ulaşımdan men edildi. Alınan karar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken karar! O halk otobüsü şoförü toplu ulaşımdan men edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsüne binmeye çalışan Hasan Ünalan'ın, otobüs sürücüsü tarafından araca alınmak istenmemesi üzerine konu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda EGO Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Özel halk otobüsü şoförünün, Ankara'da toplu ulaşımdan men edilmesine karar veren EGO Disiplin Kurulu, parka çekilen otobüs için bu ay ödenecek bin 300 lira gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini de kararlaştırdı.

Açıklamada, Yavaş'ın, daha önce telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ünalan'ı, gelecek günlerde makamında ağırlayacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Özel Halk Otobüsünde yaşanan talihsiz olaydan dolayı Büyükşehir Belediyesi EGO Disiplin Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, otobüs şoförünün Ankara'da toplu taşımadan süresiz men edilmesi kararını almıştır. Ayrıca aylık ödemesi yapılan gelir yoksunluğu ücreti de kesilmiştir.

Bu üzücü olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza iyi günler diliyoruz.

ankara


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