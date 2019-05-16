Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'lejyoner bakteri' iddiasına suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada başkentin içme suyu ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'BAZI ART NİYETLİ KİŞİLER...'

Musluklardan gelen suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın süredir sosyal medya hesaplarında ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda 'lejyoner bakteri' olduğuna dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Ankaralılar'dan söz konusu iddialara itibar etmemeleri istenilen açıklamada, 'lejyoner bakteri' iddiasında bulunanların 'yalan'a başvurarak, 'halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla' kasıtlı hareket ettikleri belirtildi. Açıklamada ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

(DHA)

