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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'lejyoner bakteri' iddiasına suç duyurusu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından kentin içme sularında öldürücü 'lejyoner bakteri' olduğu iddialarını ortaya atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada başkentin içme suyu ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'BAZI ART NİYETLİ KİŞİLER...'

Musluklardan gelen suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın süredir sosyal medya hesaplarında ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda 'lejyoner bakteri' olduğuna dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.

ankara

Ankaralılar'dan söz konusu iddialara itibar etmemeleri istenilen açıklamada, 'lejyoner bakteri' iddiasında bulunanların 'yalan'a başvurarak, 'halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla' kasıtlı hareket ettikleri belirtildi. Açıklamada ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Su lejyoner bakteri ankara büyükşehir belediyesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Chpli izmir belediyeside halka arsenikli su içiriyor, onlara göre normal bi durum.Herşey çok güzel olacak de,chpye oy vermeye devam et.
MANSUR KAZANDIYA BAŞLADILR OYUNA...ULAN KAÇ YILDIR SULAR ZATEN PİSYA KAFASILAR....ADAMA ÇAMUR ATMAK İÇİN UTANMAZLAR SUÇ ATIYORLAR....BİZANS OYUNLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI...YILLARDIR BİZE YAPTIĞINIZ KALMADIO İ.MELİH GÖKÇEK ŞİMDİ ÇIKTILAR YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE....HADİ LAN HADİİ.....ÇAMUR ATMAYIN ..ÇAMURLAR SİZİ....İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ŞRFSİZLİK....ADAMSIN MAHSUR ADAM.....
*E*KREM BAŞKANLA YÜZLER HEP GÜLECEK *L*AYIK OLDUĞUMUZ O GÜZEL GÜNLER GELECEK *O*LACAK,OLACAK, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. *L*EYLEKLER UZAK DİYARLARA GÜZEL HABERLER UÇURACAK. *A*NLIMIZ AK,GÖNLÜMÜZ PEK, HEPİMİZ BİRER CESUR YÜREK *C*AZİBE MERKEZİ GÜZEL İSTANBUL, BİZİ ARTIK ÇOK SEVECEK *A*NILAR TARİHE HEP IŞIK TUTACAK *K*ARARLIYIZ, GÜÇLÜYÜZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
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