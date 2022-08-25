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Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı

25.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait (ABB) iş makinesi taşıma amacıyla kullanılan tır yandı.

Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halindeki ABB'nin kullandığı 06 FP 6444 plakalı iş makinesi taşıyan tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, taşıma bölümü boş olan seyir halindeki tırı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta çıkan yangın söndürüldü.

Tek taraflı trafiğe kapatılan yol, ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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