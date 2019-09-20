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Ankara'da 2 evden 45 ton çöp çıkartıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle'de belediye ekipleri iki evden toplam 45 tona yakın çöp çıkardı.

Ankara'da 2 evden 45 ton çöp çıkartıldı

Demetevler Mahallesi 407'inci cadde üzerinde bulunan binanın zemin katındaki evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, ev sahibi Nurten K.'yı (65) uyardı. Nurten K., uyarılar rağmen evinde atık toplamaya devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polis eşliğinde eve baskın yaptı. Tüm gün süren temizlik çalışmasında evden 30 tona yakın atık çıkarıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve 3 odalı evine yalnızca geceleri gelerek çöp ve atık madde ile dolduran Nurten K.'nın, çöp evde yaşamadığı, oğlu ile beraber Demetevler 358'inci Caddede yaşadığı öğrenildi.

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15 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Temizlik ekipleri, daha sonra aynı caddede bulunan binadaki daireden de çöp kokusu geldiği ihbarını aldı. 2 oğluyla birlikte yaşayan Nuran Ş.'nin (60) evinde 6 saate yakın süren çalışma sonunda 15 tonun üzerinde çöp çıkarıldı. Aynı evden 1 yıl önce de 1 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi. Polis ve zabıta gözetiminde evde bulunan çöp ve atık maddeleri alan belediye ekipleri, evleri ve bulundukları apartmanları da ilaçlayarak dezenfekte etti.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Ankara çöp

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