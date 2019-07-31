Ankara’da 20 yıldır minibüste yaşayan Cafer dede hayatını kaybetti

Ankara’da 20 yıldır Etlik Eski Garajların arkasında terk edilmiş bir minibüste yaşayan 73 yaşındaki Cafer Kılıç, hayatını kaybetti. Ailesinin yanında kalmak yerine tek başına terk edilmiş bir minibüste 20 yıldır yaşayan Cafer dedeye garaj çalışanları bakıyordu. Devletin desteğini de kabul etmeyen Cafer dede, iddiaya göre sosyal hizmetler tarafından kendisine gösterilen yerde kalmak istemeyip minibüsüne geri döndü.

"AİLESİNİN YANINDA HUZURU YOKTU"

Etlik Eski Garajlarda çalışan Bülent Polat, Cafer dedenin minibüsü dışında hiçbir yerde huzur bulamadığını ve ailesiyle çocuklarının yanına gitmek istemediğini belirterek, “Cafer amca 15-20 yıldır burada garajda kalıyor. Çocuklarının yanına 15 günde bir gidip geri geliyor. Ailesi var ancak ailesinin yanına huzurum yok diye gitmiyordu. Buralarda kalıyordu. Rahat edemiyordu. Burada vatandaşların birisinin terk edilmiş minibüsünde kalıyordu. Devlet birkaç sefer Cafer amcayı aldı götürdü ama yapamadı oralarda geri geldi” dedi.

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