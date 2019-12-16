Ankara'da yolun ortasında kalan yavru kediyi otobüs şoförü kurtardı

Ankara’da havaalanına yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü Hakan Sütçü, seyir halindeyken yolun ortasında bulunan ve ezilmek üzere olan yaralı yavru kediyi otobüsün içerisine alarak yeniden hayata tutunmasını sağlamıştı. Şoför Hakan Şütçü’nün yavru kediyi kurtardığı görüntüler sosyal medyada binlerce defa paylaşılırken, “Kahraman” ilan edilen Hakan Sütçü konuştu.

"VİCDANEN KENDİMİ RAHATSIZ HİSSETTİM"

Hayvansever olduğunu belirten ve yaşanan olayı anlatan Hakan Sütçü, havalimanına yolcu taşıdığı esnada GİMAT Alt Geçidi’nden geçerken önüne fırlayan yaralı kediyi otobüse aldığını belirtti. Sütçü, “Önde giden arabanın altından bir şey fırladığını fark ettim. Önce bir poşet zannettim, çok yaklaşınca bir şeyin yerde çırpındığını gördüm. Yaklaştıkça yanına yavru kedinin can çekiştiğini gördüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissettim. Mecbur durdum, el frenini çektim, kapıyı açtım. İndiğimde hayvan yerde can çekişiyordu. Zaten hayvansever bir insanım. Yavru kediyi araca aldım, ilerledim ve sağ çektim. Kedinin ağızından kanlar geliyordu. Hemen yolcunun birinden peçete alıp temizledim. Yolcunun diğerinden su istedim, onlarda sağ olsun hemen verdi. Otobüsün içerisindeki 20 insan hemen sağ solu aradı. Uçakları kaçırma pahasına her şeyi yaptılar” diye konuştu.