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Ankara Eğitim Platformu, Kovid-19'a karşı kreş ve anaokullarında alınacak tedbirleri değerlendirdi

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın: - "Salgın nedeniyle öğretmenlerin ve okulun aldığı tedbirler oyunlaştırılarak çocuklara aktarılmalı, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılmalı"

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak olan kreş ve anaokullarında, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak kreş ve anaokullarında alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okul öncesi öğrencilerin 16 Mart'tan bu yana okullarından uzakta olduklarına işaret eden Aydın, "Çalışan anne babaların durumları da gözetilerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılması takviminden okul öncesi gruba öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşması onlar için büyük bir mutluluk olacaktır." ifadelerini kullandı.

Oyun çağındaki öğrencilerin, yüz yüze eğitimin başladığı ilk günlerde, oyunlar eşliğinde oryantasyon çalışmalarına alınmalarının faydalı olacağını belirten Aydın, öğrencilerin kendilerini okulda da güvende hissetmelerinin önemine değindi.

Aydın, "Salgın nedeniyle öğretmenlerin ve okulun aldığı tedbirler oyunlaştırılarak çocuklara aktarılmalı, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılmalı. Verilen arada, öğrencinin okulda kazandığı bazı temel becerilerin unutulmuş olabileceği akılda tutulmalı ve eksiklerin kapatılması için öğrenciye baskı kurulmamalı, zamana yayılmalıdır. Elbette, bu dönemde her şeyden önce sağlık gelmektedir. Her ne kadar bu yaş grubundaki öğrenciler direkt risk grubunda olmasalar da taşıyıcı olarak virüsün yayılmasına neden olabileceklerdir. Şu ana kadar dikkatle yürütülen salgın tedbirlerinin, okul öncesi yönetici, öğretmenleri ve velileri tarafından dikkatle uygulanması, toplum sağlığı açısından elzemdir." ifadesini kullandı.

- Sıralara mukavva veya pleksi koruyucu panel konulmalı

Tüm okullarda açılıştan önce kullanılacak alanlarının belirlenmesi ve gerekli temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini bildiren Aydın, görevli tüm personele hijyen, sosyal mesafe ve Kovid-19'dan korunma eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal mesafe kuralıyla ilgili yönlendirme ve işaretleme yapılması gereken alanların da tespit edilerek işaretlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, el dezenfektanı miktarının artırılması ve zaruri haller dışında havalandırma sistemlerinin kullanılmaması gerektiğini aktardı.

Sınıf, ofis ve bekleme alanlarındaki koltukların arasında 150 santim mesafe bulunması gerektiğini bildiren Aydın, öğrenci sıralarında mukavva veya pleksi koruyucu panel konulmasının önemine işaret etti.

Açıklamada, çalışma ortamları, toplantı ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, güvenlik noktaları ve okula giriş çıkışların düzenlenmesi, okul servislerinde yapılacak düzenlemeler, yemekhane, kantin, su sebili ve yiyecek otomatlarının kullanılması sırasında alınması gereken tedbirlere de yer verildi.

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