YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan dolayısıyla sema gösterisi ile ebru etkinliği düzenlendi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan dolayısıyla sema gösterisi ile ebru etkinliği düzenlendi

AA AA
15.03.2024 13:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV Havalimanları tarafından ramazan ayı dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, yolcular ve havalimanı personeli, hem ebru yaptı hem de sema gösterisini izledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini yolculara yaşatmak isteyen TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi.

Yolcular ve havalimanı personelinden ilgi gören etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün yapılacak.

İç hatlar giden yolcu katında kurulan stantta, ebru yapmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, yaptıkları eserleri anı olarak yanlarında götürdü. Bazı vatandaşlar da semazenlerin sema gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.

"ZOR GÖRÜNÜYORDU AMA AŞKI AKITMAK GİBİYMİŞ"

Kars'a kültür gezisine gitmek için havalimanında bulunduğunu söyleyen Hacer Balcı, ilk kez ebru yapma fırsatı yakaladığını ifade ederek, "Çok güzel bir deneyimdi. Hep yapmak istiyordum burada nasip oldu." dedi.

Maide Soylu ise ebru yapmayı deneyimlemenin kendisi için güzel bir anı olduğunu belirtti.

Yaptığı eseri çerçeveletip evine asacağını anlatan Soylu, "İlk defa deneyimledim. Güzel de bir sonuç çıktı. Hatta bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Dışarıdan zor gözüküyordu ama aşkı akıtmak gibiymiş. Keyifliydi, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Semazenlerin sema gösterisini izleyen Mehmet Yılmaz da "Sanki Konya'daymışım gibi bir his verdi. Uçağı kaçırırım diye erken geldim. Sıkılırım diye düşünüyordum ama iyi ki erkenden gelmişim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de ev yangınıKırklareli’de ev yangını
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktıİzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybettiSilahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
ankara esenboğa havalimanı ebru tav havalimanları semazen gösterisi

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mart Cuma

Güneş eczanesi
Akyurt
Hayat eczanesi
Haymana
Kayiran eczanesi
Ayas
Başaksu eczanesi
Kecioren
Doğumevi eczanesi
Altindag
Özaslan eczanesi
Sincan
Yeni damla eczanesi
Pursaklar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.