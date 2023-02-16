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Ankara Garı'nda depremzede çocuklar gönüllüler tarafından karşılanıyor

16.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllüler, deprem bölgesinden Ankara'ya gelen çocukları, Ankara Garı'nda oyuncaklarla karşılayarak sevindiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından demir yoluyla Ankara'ya getirilen çocukların varışları hakkında AFAD'dan bilgi alan gönüllüler, uzmanlarca psikolojileri gözetilerek seçilen oyuncakların yanı sıra çocuklara sıcak yemek, kek ve meşrubat veriyor.

Gönüllüler, çocukların psikolojik rehabilitasyonlarına da katkı sağlıyor.

HER GÜN 500'ÜN ÜZERİNDE DEPREMZEDE GELİYOR

Garda incelemede bulunan ve çocuklara hediyeler veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, depremin ardından yaptıkları çalışmaları anlattı.

Her gün 500'ün üzerinde depremzedenin karşılandığını belirten Pezük, "Burada gönüllü yardım kuruluşlarıyla organize olarak hem tahliye işlemleri hem buradaki bekleme süreçleri ve ihtiyaçları noktasında her türlü desteği AFAD ve ilgili yardım kuruluşlarıyla birlikte veriyoruz." dedi.

"AKILLARINDA ONLARA VERDİĞİMİZ KÜÇÜK OYUNCAKLAR, GÜLÜMSEMELER KALSIN İSTİYORUZ"

Deprem bölgelerinden gelen çocukları karşılayan Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay ise yaptıkları çalışmayla çocukların mutlu olmasını ve yalnız hissetmemelerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Her tren seferinde derneklerinden 12 kişinin garda bulunduğunu anlatan Duruay, "Biz istiyoruz ki bu yıkımdan akıllarında onlara verdiğimiz küçük oyuncaklar, tebessümler, gülümsemeler kalsın." diye konuştu.

Verilen hediyelerle çocukları sevindirdiklerini söyleyen dernek üyesi Betül Mergen de, "Ben bugün bir tane çocuğumuza oyuncak hediye ettiğimde bana dönüp annesinden bu çiçeği aldı ve 'Abla ben de sana bu çiçeği hediye etmek istiyorum' dedi. O an çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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TCDD gönüllüler

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