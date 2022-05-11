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Ankara Güney Çevre Yolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Güney Çevre Yolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ankara Güney Çevre Yolu'nda aynı istikametteki otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Güney Çevre Yolu'nda Eskişehir-Gölbaşı istikametine seyir halindeki O.Ç. yönetimindeki Bulgaristan plakalı araç, İncek yol ayrımı yakınlarında aynı istikametteki Y.B. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Otomobilde bulunan B.T. kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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