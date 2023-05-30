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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

30.05.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenen sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinde görevli personelin izinleri kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.

Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm personelin izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalından canlı yayında takip edilebileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi kuvvetli yağış sağanak

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