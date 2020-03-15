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Ankara İtfaiyesi ve AKUT doğal afetlerde iş birliği yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 15.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Protokolle eğitimler başta olmak üzere olası afetlerde iş birliği yapılacak.
Ankara İtfaiyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen protokol imza törenine İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz katıldı. Protokol kapsamında olası afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi kabul edildi. Sahadaki uygulamalarda iş birliği yapacak olan Ankara İtfaiyesi ve AKUT, can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde karşılıklı deneyimlerini paylaşacak.
Son olarak Elazığ depreminde arama ve kurtarma çalışmalarında iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla söz konusu işbirliğine gittiklerini belirterek, “Sahada birlikte çalışarak mesleki yeterliliği artırmayı amaçlıyoruz. AKUT ve itfaiyedeki arkadaşlarımızın kamplarda bir arada uyum içinde çalışmasını sağlamak bizim için çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Özellikle doğal afetlerde kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi ve tecrübe paylaşımının hayat kurtarmada kilit rol oynadığını vurgulayan AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz da, olası afetler için daha nitelikli ve verimli arama kurtarma çalışmaları yapılabilmesi bu protokolü imzaladıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra can kayıplarını en az seviyede tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız” ifadelerini kullandı.

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