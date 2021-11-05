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Ankara Kadın Platformu'ndan Yargıtay'ın "Çilem Doğan" kararına tepki

05.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Kadın Platformu'ndan Yargıtay'ın "Çilem Doğan" kararına tepki

Ankara Kadın Platformu üyeleri, Yargıtayın, Adana'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen kadına verilen cezayı onamasına tepki gösterdi.

Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen üyeler adına yapılan basın açıklamasında, Çilem Doğan'ın kendisine sürekli şiddet uygulayan eşi Hasan Karabulut'u öldürmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Evliliğinin ilk günlerinde şiddet gören Doğan'a farklı aile mahkemelerince verilmiş 9 ayrı koruma kararının bulunduğuna dikkat çekilerek, kadınların kendilerini korumak için şiddete başvurmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Çilem Doğan'ın sadece yaşam hakkını savunduğu, buna karşın Yargıtay tarafından onanan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı kaydedildi.

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