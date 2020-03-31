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Ankara-Kayseri kara yolunda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 31.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Ankara-Kayseri kara yolunda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümlerinde uygulama noktaları oluşturdu. Aksaray-Ortaköy kavşağındaki uygulama nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, otobüslerin yolcu taşıma ve 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgelerini denetledi. Sağlık ekipleri de vatandaşların ateşini ölçtü.

Aracıyla Kayseri'den Ankara'ya giden Berkant Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için bu tür kontrollerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Polatlı ilçesindeki ailesinin yanına gitmek zorunda kaldığını anlatan Esen, "Gayet hoş ve güzel bir uygulama. Keşke her noktada olsa. Virüsten korunma adına yerinde bir uygulama. Yapılan çalışma için devletimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Bitlis'ten İstanbul'a gittiğini belirten sürücü Abdülgafar Sevinç de polis ile sağlık ekiplerinin, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını söyledi.

Sevinç, "Emniyet ve sağlık görevilerinden Allah razı olsun. Çok önemli bir uygulama. Bitlis'ten buraya gelene kadar da birkaç yerde ateşim ölçüldü. Herkes daha dikkatli olsun ve kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümündeki farklı noktalarda led ışıklı trafik uyarı levhalarında "Evde hayat var" ve "Evde kal" yazılarıyla vatandaşlar uyarıldı.

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Kırşehir koronavirüs Uygulama

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