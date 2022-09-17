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Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçının ardından

17.09.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Üç haftadır iyi oynayarak puan alıyoruz. Bugün de oyunun hakimiydik ve kazandık" - Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan: "Önümüze bakacağız, bu maçı unutacağız. Hatalarımızdan ders alacağız

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-2 yendikleri maçı, oyunun hakimi olarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, zor bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üç haftadır iyi oynayarak puan alıyoruz. Bugün de oyunun hakimiydik ve kazandık. İyi bir oyun vardı. Çok farklı bir skor olabilirdi. Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Gol yeme durumuyla ilgili de ciddi bir çalışma yapacağız. Konsantre eksikliğimiz yüzünden maç 3-2'ye geldi. Kalan sürede skoru korumaya başardık. Oyun kalitemiz her geçen gün çok iyiye gidiyor."

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu vurgulayarak, "Karşımızda lige iyi başlayan bir Keçiörengücü var. Eğer alanı boş bırakırsanız sıkıntı oluşturan hücum oyuncuları var. Ne yazık ki duran toplardan golü yedik. Önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız. Ligin bundan sonra daha zor geçeceği kanısındayım. Çünkü takımlar gitgide forma giriyorlar. Önümüze bakacağız, bu maçı unutacağız. Hatalarımızdan ders alacağız." ifadelerini kullandı.

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