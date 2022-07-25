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Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti

25.07.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 25 yaşındaki Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rooney Eva Wankewai'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Ankara Keçiörengücü, Rooney Eva Wankewai'yi transfer etti

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