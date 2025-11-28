SPOR

Ankara Keçiörengücü'nde Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

ALPER POTUK PAYLAŞTI!

Ankara Keçiörengücü nde Alper Potuk ile yollar ayrıldı 1

Alper Potuk ise ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

