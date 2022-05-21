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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

21.05.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Taşkın ile 2 sezon için yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sportif direktör İskender Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

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