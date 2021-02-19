Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, futbolcularının ellerinden geleni yapmasına karşın maçı kazanamadıklarını belirtti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, ilk yarı kötü bir futbol oynadıklarını aktararak, "Bugüne kadar oynadığımız maçların en kötü ilk yarısı söz konusuydu. Bundaki etkenlerden biri de orta sahadaki Süleyman Olgun'un sakatlanmasıydı, bizi biraz etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarı oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Birçok pozisyon bulduk. Belki de bugüne kadar atmadığımız kadar şut attık, 23 şutun 2'si isabetliydi. Bugün olmadı. Bugünkü maçı bir musibet olarak kabul ediyorum. Futbolcularım elinden geleni yaptı. İnşallah bundan sonra daha gayretli daha dikkatli olarak karşılaşmalara çıkıp hedefimiz olan ilk 6'nın içinde kalmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.
- Uçar: "Burada arzu ettiğimiz üç puanı aldık"
Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ankara Keçiörengücü'nün iyi hücuma çıkan bir takım olduğunu kaydederek, "Planımız aslında özellikle topun onlarda olduğu bölümde onların oynaması için gerekli zaman ve alanı bırakmamaktı. Nitekim ilk yarıda bunda ciddi anlamda başarılı olduk." ifadelerini kullandı.
Uçar, "İlk yarıda bu sahada belki de bundan önce hiç vermedikleri kadar pozisyon verdiler, 5-6 pozisyon üretmeyi başardık. Sadece birinden sonuç alabildik. İkinci yarıya baktığımızda biraz psikolojik biraz da rakibimizin yapmış olduğu taktiksel değişikliklerle beraber maalesef oyunu biraz daha kendi sahamızda kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarıda da takım savunmasında çok büyük zaaflar vermediklerini belirten Uçar, "Sonucunda burada arzu ettiğimiz üç puanı aldık. Bu üç puana ulaşmamızı sağlayan, sahada kendilerine verdiğimiz taktiksel direktifleri sonuna kadar yerine getiren, oyuna sonradan girip katkı yapan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyet önümüzün açılmasına vesile olacak." diye konuştu.