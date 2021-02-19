Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, futbolcularının ellerinden geleni yapmasına karşın maçı kazanamadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, ilk yarı kötü bir futbol oynadıklarını aktararak, "Bugüne kadar oynadığımız maçların en kötü ilk yarısı söz konusuydu. Bundaki etkenlerden biri de orta sahadaki Süleyman Olgun'un sakatlanmasıydı, bizi biraz etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarı oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Birçok pozisyon bulduk. Belki de bugüne kadar atmadığımız kadar şut attık, 23 şutun 2'si isabetliydi. Bugün olmadı. Bugünkü maçı bir musibet olarak kabul ediyorum. Futbolcularım elinden geleni yaptı. İnşallah bundan sonra daha gayretli daha dikkatli olarak karşılaşmalara çıkıp hedefimiz olan ilk 6'nın içinde kalmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

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