Ankara Keçiörengücü'nden orta sahaya takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Mirza Aral'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki İbrahim Mirza Aral ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



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