Ankara Maltepe'de bir otelin çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



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