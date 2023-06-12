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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

12.06.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Adalet Teşkilatı Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY’nin “adalet teşkilatı” yapılanması soruşturması kapsamında 6’sı görevde, 20’si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi” denildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3’üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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