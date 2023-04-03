Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen şüphelilere yönelik pazar günü başlatılan operasyon devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi.

Suç örgütünün liderliğini R.K'nin, yöneticiliğini B.K. ve M.A'nın yaptığı, R.K'nin yönlendirmesi ile adlarına kredi çekmek için belirledikleri kişileri Ankara'ya getirerek otele yerleştirdikleri, bu kişileri kurdukları fason şirketlerde çalışıyor göstererek maaş ödedikleri, verilen maaşları da kişilerden geri aldıkları bu şekilde yüksek miktarlarda kredi çıkmasını sağladıkları tespit edildi.

Söz konusu yöntemlerle şüphelilerin 440 milyon lira kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise banka dekontları, hesap cüzdanları, anahtarlık şeklinde kamera ve tabanca ele geçirildi.

