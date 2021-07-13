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Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

13.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağını duyurduğu otoyolda, geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) aldığı bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimleri 4 Eylül 2020'de, 2'nci kesimi ise 16 Aralık 2020'de trafiğe açıldı.

Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.

KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.

Yeni ücret tarifesi şöyle:

Araç sınıflarıAnkara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)1. sınıf78,592,5104115,5202. sınıf88104,5117130403. sınıf106125140,5156404. sınıf135,5156179,5199405. sınıf164,5194,5218,524340Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

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