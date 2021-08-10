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Ankara Şehir Hastanesi "anne dostu hastane" ödülü aldı

10.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi "anne dostu hastane" ödülü aldı

Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede "Anne Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, hastanede düzenlenen ödül takdim programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde çalışmalarını başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazanan Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel ve emeği geçenleri tebrik etti.

Yıllar içinde hastanelerin doğumhanelerinin kalitesinin artırıldığına işaret eden Aydın, şehir hastanesinde de annelere en iyi şartların sağlanmasına devam edileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma da Ankara'da 2016'da Polatlı Devlet Hastanesi ile Beypazarı Devlet Hastanesi, 2017'de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin "Anne Dostu Hastane" unvanı aldığını hatırlattı.

Ankara'da bu unvanı alan dördüncü hastane olan Ankara Şehir Hastanesi'ni tebrik eden Akelma, "Bu sertifikasyon sürecinin sadece sertifika ile kalmaması gerekiyor. Bu süreç, yoğun bir eğitim dönemi ve hasta bakım felsefesinin değişimini gerektiriyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu sürecin bundan sonra da devamını bekliyoruz." dedi.

Akelma, bu sürece katkı verenlere teşekkür etti.

Törende, Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Surel ile Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, Surel ile Tekin'e "Anne Dostu Hastane" plaketi takdim etti.

- "Anne Dostu Hastane" programı

"Anne Dostu Hastane" programı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2010'da geliştirildi ve kriterleri belirlendi.

Program kapsamında, anne sağlığı ve doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik, doğumun ideal koşullarda tek kişilik odalarda, en az müdahale ile normal olarak gerçekleşmesinin sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede 100 tam puan alan Ankara Şehir Hastanesi Ankara'da 4'üncü, Türkiye'de 78'inci "Anne Dostu Hastane" oldu.

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