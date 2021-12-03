Ankara Şehir Hastanesi'nde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Hastanede tedavi gören engelliler ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen programda, Ampute Futbol Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve Paravolley Türkiye Milli Takımı oyuncuları da yer aldı. Etkinlikte, Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları konser verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yaptığı konuşmada, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin Türkiye'de fizik, tedavi ve rehabilitasyon alanının amiral gemisi olduğunu vurguladı.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık, rehabilitasyon alanında yapılan çalışmalara, engellilere yönelik düzenlemelere işaret eden Akdağ, engelliliğin insanların önünde bir "engel" teşkil etmemesi için çok çalıştıklarını anlattı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılarıyla herkese örnek olduğunu dile getiren Akdağ, takımın gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da birinciliği elde edeceğine inandığını söyledi.

- "1600'ü aşkın engelli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma da salonda bulunan sporcuları örnek başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkentte engelli bireylere sunulan hizmetler, özelleşmiş poliklinikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine değinen Akelma, Türkiye'de son 20 yılda bu alanda çok önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

Akelma, "Engelli Dostu Hastane" uygulamalarını yaygınlaştırmak, engellilerin sağlık hizmetlerine kolayca erişimini artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 aydır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu dönemde, çağrı merkezleri ağırlıklı olmak üzere engelli çalışma arkadaşlarımız da bizimle birlikte omuz omuza mücadele etti. Halihazırda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastaneleri ve kamudaki yapı içerisinde 1600'ü aşkın engelli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor. Bu vesileyle kendilerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar ise 3 Aralık Dünya Engelli Günü'nün farkındalık oluşturmak açısından önemine vurgu yaparak, dünyada yaklaşık 1 milyar engelli bireyin bulunduğunu, Türkiye'de de nüfusun yüzde 13'ünü engellilerin oluşturduğunu aktardı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin temel amacının engelleri azaltmak, ortadan kaldırmak, engelli vatandaşların toplumsal hayata dönmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, bugünkü etkinlikte de aldıkları tedavilerle sosyal hayata katılan engellilerin, engelli sanatçıların yer aldığını dile getirdi.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da katıldı.

