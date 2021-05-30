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  4. Ankara Şehir Hastanesindeki poliklinik gençleri sigara bağımlılığından kurtarıyor

Ankara Şehir Hastanesindeki poliklinik gençleri sigara bağımlılığından kurtarıyor

30.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman çocuk hekimlerinin görev yaptığı "18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği"nde psikososyal desteğin yanında, bağımlılık düzeyine göre hastalara ilaç tedavisi de uygulanabiliyor - Polikliniğin yürütücüsü Doç. Dr. Demet Taş: - "Bırakma takvimi belirliyoruz, çevresel faktörleri hazırlamaya yardımcı oluyoruz, ailesiyle görüşüyoruz. Geldikten sonra psikososyal destek, davranışsal terapiyle gerektiğinde farmakolojik tedavi de tercih edebiliyoruz" - Poliklinikte aldığı destekle sigarayı bırakan diyabet hastası Mehmet Çetin: - "Eskiden günde 3-4 paket sigara içiyordum. Şu anda ise hiç içmiyorum. Yeniden doğmuş gibi oldum"

AYBÜKE İNAL KAMACI - Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan "18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği"nde verilen psikososyal destek ile ilaç tedavisi, çok sayıda genci sigaradan kurtarıyor.

18 yaş altındakileri sigara alışkanlığından kurtarmak amacıyla kurulan poliklinikte, adolesan sağlığı alanında uzmanlaşmış çocuk hekimleri görev yapıyor.

Uzmanlar, bağımlılık düzeyine göre, davranışsal veya ilaç tedavisi uygulayarak gençlerin sigarayı bırakmasını sağlıyor.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan polikliniğe başvurular, Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yapılıyor.

Polikliniğin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren merkezin yürütücüsü Doç. Dr. Demet Taş, polikliniği kurmadan önce, sigarayı bırakmak isteyen gençler ile ebeveynler için bulunduğunu ancak 18 yaş altı gençlerin başvurabileceği bir sigara bırakma polikliniği olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bu açığı kapatmak için Uzman Doktor Alkım Öden Akman ile sigara bırakma polikliniği açabilmek için gerekli sertifikaları aldıklarını belirten Taş, 9 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı onaylı ilk "18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği"ni kurduklarını dile getirdi.

Taş, öncelikle hastanın sigara bırakmaya ne kadar istekli olduğunu ve bağımlılık düzeyini saptadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tabii ki ilk gördüğümüz hasta, gelir gelmez bırakamıyor. Öncelikle bırakma takvimi belirliyoruz, bırakması için çevresel faktörleri hazırlamaya yardımcı oluyoruz, ailesiyle görüşüyoruz. Geldikten sonra da psikososyal destek, davranışsal terapiyle birlikte gerektiğinde farmakolojik tedavi de tercih edebiliyoruz ve yakın takip ediyoruz. Ergenlerin erişkinlerden en büyük farkı, yakın takip edilmelerinin gerekmesi ki aksayan, onları zorlayan yönleri erken fark edelim ve erken müdahale edelim."

Hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Taş, bu sayede sigarayı bırakan ve azaltan hastalar olduğunu söyledi.

- "Yeniden doğmuş gibi oldum"

Poliklinikteki doktorların desteğiyle sigarayı bırakan 17 yaşındaki Mehmet Çetin de tip-1 diyabet hastası olduğu için spor yapması gerektiğini ancak sigara içtiği için bunu gerçekleştiremediğini söyledi.

Doktorunun yönlendirmesiyle polikliniğe geldiğini belirten Çetin, kısa sürede tedaviye başlandığını, nikotin bandını kullanmaya başladıktan sonra ise sürecin yavaş yavaş ilerleğini ifade etti. Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskiden günde 3-4 paket sigara içiyordum. Şu anda ise hiç içmiyorum. Benim için bayağı büyük bir gelişme oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Daha rahat spor yapıyorum. Koşarken nefes darlığım fazla olmuyor. Daha rahatım."

- "Kafada bitmeden, sigara bırakılmıyor"

Tedavi olmak için poliklinikte destek alan 17 yaşındaki Artun Toprak da kendisi gibi sigara kullanan akranlarına, şöyle seslendi:

"Buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Herkes gayet ilgili ve sigarayı bırakmalarında yardımcı oluyorlar ama tabii ki onların da istemesi gerekiyor. Kafada bitmeden, sigara bırakılmıyor."

Artun Toprak'ın annesi Seval Toprak da daha önce oğluyla erişkin sigara bırakma polikliniğine müracaat ettiklerini ancak oğlu 18 yaş altında olduğu için tedavi göremediğini söyledi.

Daha sonra 18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniğinden arandığını ve bölümün açıldığının bildirildiğini anlatan Toprak, "Bu bizi çok mutlu etti. 18 yaş altı çocuklarımızın sigarayı bırakması için çok büyük bir teşvik bu." diye konuştu.

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