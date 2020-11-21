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  4. Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Polatlı’da incelemelerde bulundu

Ankara Vali Yardımcısı Özkan, Polatlı’da incelemelerde bulundu

ANKARA HABERLERİ  | 21.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurum ve kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi.Polatlı İlçe Kaymakamı Sayın Murat Bulacak’ı ziyaret eden heyet akabinde İlçe Kaymakamı Bulacak ile beraber İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü’den ilçenin tarımsal ve hayvansal potansiyeli ile yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurum ve kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi.
Polatlı İlçe Kaymakamı Sayın Murat Bulacak’ı ziyaret eden heyet akabinde İlçe Kaymakamı Bulacak ile beraber İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü’den ilçenin tarımsal ve hayvansal potansiyeli ile yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar. Heyet ardından Polatlı Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Polatlı’da yapılması gereken tarımsal ve hayvansal yatırımların neler olabileceği hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Polatlı’nın Eskikarsak Mahallesi’nde bulunan Tarımsal Sulama kooperatifinin TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden alınan hibe Yenilenebilir Enerji projesi kapsamında tesis edilen GES santralinde incelemelerde bulundu.Sakarya Mahallesi’nde bulunan POLRES biyogaz ve POLFER organo mineral gübre tesislerini de ziyaret eden heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

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